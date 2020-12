Revenir de zone rouge vous expose dorénavant à des contrôles systématiques. La décision prise d'exiger un test et une quarantaine au retour de zones rouges nécessite des contrôles, qui sont accrus aux lieux clés de notre pays.

La décision prise par les autorités belges de mieux contrôler les retours depuis des zones rouges a provoqué un renforcement immédiat des contrôles. Ces derniers sont à présent systématisés à tous les carrefours internationaux, que ce soit nos aéroports, nos gares, nos ports ou sur les routes.

Selon la durée de votre voyage et sa provenance, les policiers vous demanderont le formulaire et la présentation d'un test négatif. Les policiers posent ainsi des questions sur vos déplacements, la durée de votre séjour et surtout le lieu où vous séjourniez. L'objectif est clair: imposer une quarantaine et faire respecter les règles pour éviter une recrudescence épidémique en Belgique.

Ceux qui oublient le formulaire seront conduits dans des pièces dédiées pour le remplir. Pas question, donc, d'esquiver ces contrôles policiers. Il en va de la sécurité de tous.