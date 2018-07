Début d'une nouvelle grève de deux jours sur le rail: à quoi faut-il s'attendre ?

Attention si vous comptez voyager en train ce mardi: les cheminots mènent des actions de grève depuis 3h ce matin. La durée de l'action est de 48h.

La SNCB prévoit qu'un train sur trois roulera ce mardi, au premier jour d'une grève de 48 heures organisée par le Syndicat Indépendant pour Cheminots SIC et soutenue par les syndicats SACT et Metisp-Protect. Les deux syndicats réclament un report du dossier 'revalorisation du personnel de conduite' prévu à l'ordre du jour de la Commission Paritaire Nationale le 11 juillet. Ils craignent notamment que cette revalorisation entraîne dans les faits une diminution des primes accordées aux conducteurs de train.

Il devrait y avoir de nombreuses perturbations sur le rail mais comme à la fin du mois de juin, la loi sur le service minimum sera appliquée. Il y aura donc quelques trains, mais beaucoup moins que d'habitude...

Entre des trajets supprimés et d'autres simplement retardés, il va falloir s'adapter. Car même si la grève connait un nombre limité de personnel, cela suffit à chambouler des horaires.

On estime qu'un train sur trois devrait circuler, principalement sur les lignes IC, les plus fréquentées. Pour limiter les dégâts, "on a choisi de privilégier les heures de pointe", a expliqué la porte-parole de la SNCB.





Quelles lignes impactées ?

Les dix liaisons IC qui devraient subir peu ou pas de perturbations sont les relations Ostende-Bruxelles-Eupen, Charleroi-Bruxelles-Anvers-Essen, Quiévrain-Mons-Bruxelles-Liège, Bruxelles-Namur-Luxembourg, Bruxelles-Namur-Liège, Tournai-Namur, Gand-Bruxelles-Brussels Airport-Landen, Liers-Liège-Gouvy, Gouvy-Luxembourg et Bruxelles-Anvers-Amsterdam.

A l'inverse, dix liaisons IC ne seront pas assurées: Mons-Brussels Airport-Tournai, Anvers-Louvain, Gand-Bruxelles-Welkenraedt, Brussels Airport-Gembloux, Brussels Airport-Bruges, Etterbeek-Brussels Airport, Gand-St-Pierre-Anvers-Central, Turnhout-Anvers, Anvers-Bruxelles et Mol-Hasselt. Les autres relations IC devraient circuler de manière irrégulière.

Un nombre très limité de trains S et de trains L circulera et ce, uniquement pendant les heures de pointe. La plupart des trains P ne circuleront pas.





Les vacanciers concernés

Hélas, pour ceux qui veulent aller à la mer, ça s'annonce compliqué. "Malgré le beau temps, il n'y aura pas de train supplémentaire mis en place".

Comme d'habitude, la SNCB recommande aux voyageurs "de bien se renseigner avant d'aller en gare". Cela se passe sur le site et l'application SNCB.