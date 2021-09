Début de l'initiation pratique à la taille de diamants au sein de la HB Academy à Anvers

(Belga) La première initiation pratique à la taille de diamants, incluse dans la formation de diamantaire de la HB Academy, a débuté cette semaine à Anvers. Les huit participants sélectionnés par ce centre d'apprentissage pour diamantaires et joailliers fondé par la jeune société HB Antwerp, seront en mesure, en seulement trois mois, de tailler leurs propres pierres précieuses.

Parmi les étudiants, on retrouve un violoncelliste, un linguiste spécialisé en langues chinoise et japonaise, un styliste, un professeur en mathématiques et physique, ou encore un expert des médias sociaux. "C'est fantastique de voir que des personnes aux parcours aussi diversifiés trouvent leur chemin vers la HB Academy", a déclaré Margaux Donckier, directrice de la communication de HB Antwerp. "En raison de l'énorme croissance de notre société, nous avions un besoin aigu de spécialistes du diamant, mais comme ce type de profils est difficile à trouver sur le marché du travail, nous avons décidé de créer nous-mêmes un centre de formation". Plus de 200 personnes ont présenté leur candidature. Deux phases de sélection ont départagé les candidats. Celles-ci étaient basées sur la motivation à faire de l'expertise diamantaire un emploi permanent et sur des examens de raisonnement logique et de connaissances en mathématiques, nécessaires pour pouvoir travailler avec les technologies de pointe du secteur. Après une semaine consacrée à l'apprentissage théorique des différentes caractéristiques du diamant, les participants ont pu débuter cette semaine la taille pratique de vrais diamants naturels. Les étudiants qui terminent la formation sont reconnus par le service public flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et peuvent directement commencer à travailler chez HB Antwerp. Il est prévu que trois fournées de diamantaires sortent chaque année de la HB Academy. (Belga)