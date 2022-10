Début de la campagne de vaccination pour les moins 50 ans: "Les gens n'auront pas d'invitation"

C'est ce lundi 3 octobre que commence la nouvelle campagne de vaccination pour les moins de 50 ans. Les personnes les plus fragiles ayant déjà été pu se faire vacciner depuis début septembre, cette campagne concerne désormais les adultes de 18 à 49 ans.

La vaccination se fait sur base volontaire, vous ne recevrez donc pas d'invitation. Il est possible de se faire vacciner avec ou sans rendez-vous, dans l'un des 22 centres de vaccinations ouverts en Wallonie. Ils sont ouverts 6 jours sur 7, environ 10 heures par jour. "Le petit conseil, c'est de favoriser l'après-midi puisque l'affluence est moindre. Et pour les gens de moins de 49 ans qui n'auront pas d'invitation, s'ils veulent s'assurer un rendez-vous, le site Qvax reste ouvert. C'est toujours une option pour obtenir un rendez-vous", informe Lara Kotlar, porte-parole de l'AViQ.

En Wallonie, plus de 300 pharmacies peuvent aussi vous vacciner, mais uniquement sur rendez-vous. Certains médecins généralistes peuvent également le faire. "On a commencé avec eux avec une phase pilote au mois de juin, et puis, il y en a de plus en plus qui se joignent à nous. Donc, on peut toujours poser la question à son médecin généraliste. S'il est participant et s'il ne l'est pas, il peut toujours se procurer une dose et vacciner la personne qui le souhaite", poursuit Lara Kotlar. Bruxelles suit le même calendrier. Des équipes mobiles sont aussi déployées.

On estime que quelque 75.000 rendez-vous sont déjà fixés cette semaine. Le Fédéral a réactivé les congés de vaccination.

Un nouveau pic épidémique est attendu pour la mi-octobre.