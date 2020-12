Début de la vaccination en Belgique: quand en verrons-nous les premiers effets?

C'est aujourd'hui que débute en Belgique la campagne de vaccination contre le coronavirus. La vaccination va prendre du temps, il faudra patienter encore plusieurs mois avant d’atteindre la couverture vaccinale de 70% de la population, considérée comme nécessaire par plusieurs experts pour espérer maîtriser l’épidémie.

Le premier vaccin administré en Belgique (Pfizer-BioNtech) doit être injecté en deux doses, à trois semaines d’intervalle.

"La protection pourrait démarrer dès la première injection, estime Michel Goldman, professeur d'immunologie médical à l'ULB. Mais les chiffres de protection dépassant 90-95%, on ne les voit qu'après la 2e injection. Donc à ce moment-là, on peut estimer que la toute grande majorité des sujets vaccinés seront protégés d'une nouvelle infection", a expliqué le professeur sur Bel RTL ce matin.

À l'échelon de la population, il estime qu'on verra une diminution des cas graves d'ici trois mois à peu près.

"Ce qu'on peut espérer, c'est qu'assez rapidement, on verra une diminution du nombre de cas graves. Et j'espère que, d'ici 3 mois, on devrait voir un effet avec moins d'hospitalisations, notamment en provenance des maisons de repos", a déclaré Michel Goldman.

Certaines règles de distanciation sociale resteront d’application, même en présence d’une personne vaccinée étant donné qu'elle peut potentiellement encore contaminer les autres.