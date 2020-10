Coronavirus en Belgique: quel est actuellement l'âge moyen des personnes qui décèdent?

L'épidémie de coronavirus en Belgique poursuit sa courbe ascendante. Toutefois le taux de décès restent beaucoup moins important que lors de la première vague entre mars et juin. L'âge moyen des personnes décédées a également évolué.

Dans sa mise à jour quotidienne du bilan épidémiologique, l'Institut de santé publique Sciensano rapporte une moyenne de 18 morts (+6,4 par rapport au dernier rapport) en moyenne par jour entre le 4 et le 10 octobre.

Le porte-parole interfédéral de la cellule de crise est revenu sur la tranche de population touchée par ces décès, notant une évolution entre la première vague et la période actuelle. Entre mars et fin juin, la moitié des personnes décédées étaient âgée de 86 ans. La proportion des personnes de plus de 85 ans parmi les décès est passée de 54 à 45 % entre la première vague et la seconde période de l'année. Les moins de 65 ans représentaient 6 % des décès entre mars et fin juin. Depuis le 22 juin, ils concernent 10 % des décès.

Lieu de résidence

Avec cette évolution des tranches d'âge mortellement touchées par le virus, le lieu de décès a quelque peu changé également. Au début de l'épidémie, les maisons de repos étaient particulièrement touchées : 63 % des personnes décédées y résidaient. Depuis cet été ce pourcentage est tombé à 45 %. Près de la moitié (49 %) des décès étaient survenus à l'hôpital lors de la première vague. Ils sont désormais 78 % depuis le 22 juin. Cela s'explique en partie par une meilleure identification de la maladie.

Enfin, Yves Van Laethem est brièvement revenu sur la situation chez nos voisins européens : "Les pays qui nous entourent connaissent également une augmentation du nombre de cas, des hospitalisations et des décès". Une tendance plus accrue au Royaume-Uni, au Portugal et surtout en Espagne. "Dans certains pays, il y a peu d'augmentation mais cela reste à préciser", précise le porte-parole.