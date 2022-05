Décès d'Antonin dans une fête pour étudiants à Sart-Custinne: la ministre veut "un responsable sécurité dans chaque cercle"

Valéry Glatigny, la ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle est revenue sur la problématique de la sécurité des baptêmes étudiants.

La ministre, elle-même baptisée durant ses études, souligne à quel point ce genre d’activités peut avoir de l’importance dans un cursus supérieur. Elle évoque aussi les quelques incidents qui ont endeuillé les festivités étudiantes ces dernières années sur fond de consommation excessive d’alcool, et notamment la mort d’Antonin, ce jeune étudiant de 19 ans est décédé le 31 octobre lors d'une fête pour étudiants à Sart-Custinne près de Gedinne.

Une réunion a été organisée entre plusieurs acteurs du monde estudiantin et la ministre, dans le but de renforcer la charte existante en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Je veux qu’il y ait dans les activités de baptême une personne qui reste sobre et je veux que ce soit effectif sur le terrain. Je veux aussi qu’il y ait dans les cercles étudiants la désignation d’un responsable sécurité et que cette personne soit active pendant toute la soirée pour identifier les problèmes particuliers", explique la ministre qui aimerait aussi que ces personnes soient formées à l’encadrement.