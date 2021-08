Décès de Jacques Rogge - L'un des plus grands dirigeants du sport belge, pour Jean-Michel Saive

(Belga) Jacques Rogge fut "un si pas le plus grand dirigeant du sport belge", s'est attristé dimanche Jean-Michel Saive au micro de RTL Info, après l'annonce du décès de l'ancien président du Comité international olympique, à l'âge de 79 ans.

"Je l'ai connu comme chef de délégation à Séoul et puis évidemment comme président du Comité olympique belge, puis sur la scène internationale. C'est vraiment une grande tristesse pour le monde sportif belge", a commenté l'ancien pongiste. Ce dernier gardera en mémoire la proximité de Jacques Rogge, lui-même ancien sportif de haut niveau, avec les athlètes. "Il soutenait tous les membres de la délégation et m'a bien accueilli quand j'étais un tout jeune athlète lors de mes premiers Jeux à Séoul." Le Gantois de 79 ans aux vies multiples (chirurgien, professeur, skipper ou encore rugbyman) était marié et père de deux enfants.