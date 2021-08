Décès de résidents vaccinés d'une maison de repos à Zaventem et Genk: vers une troisième dose?

Faut-il commencer à administrer la 3ème dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes fragiles. Pour le moment, la Belgique n'a rien décidé.

Faut-il attribuer une 3ème dose de vaccin contre le coronavirus pour protéger les plus fragiles ? Suite à la mort de plusieurs résidents de maison de repos à Zaventem et Genk, la question se pose. Certains assurent que cela permettrait de lutter plus efficacement contre les variants. Cette troisième dose est censée booster l'immunité, et mieux lutter contre les variants. Mais tout le monde n'est pas d'accord.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que son efficacité n'est pas prouvée, et préconise plutôt d'aider les pays, les plus pauvres, à administrer la 1ère injection.

Un plan prêt pour septembre si nécessaire

Pour le moment, la Belgique, n'a rien décidé. C'est en tout cas ce qu'a annoncé il y a quelques jours Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. La Belgique attend des données qui démontreraient l'utilité de cette troisième dose. En attendant, des réflexions sont en cours. Un plan à partir de septembre est en préparation.

En Europe, certains pays ont décidé de lancer cette campagne de troisième dose dès le mois de septembre. C'est le cas de la France et de l'Allemagne par exemple. Le rappel sera proposé aux personnes âgées et vulnérables. D'autres pays administrent déjà cette troisième dose : la Turquie, Israël ou l'Indonésie.