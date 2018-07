Décès du petit Vic après un accident de piscine: comment éviter un tel drame ?

Vic, le petit garçon belge, qui avait été admis à l'hôpital après un accident dans une piscine au Portugal est décédé. Ce genre d'accident est malheureusement déjà arrivé par le passé. En Belgique, la réglementation concernant la sécurisation des piscines a été renforcée. Ce n'est pas toujours le cas dans les pays étrangers où l'on voyage. Dans ce cas, quels sont les conseils de vigilance à observer pour éviter un tel drame ? Éléments de réponse avec Arnaud Gabriel, Pierre Targnon et Alain Hougardy pour le RTL info 19 heures.

Un plongeon, quelques brasses et nous voilà comme des poissons dans l’eau. La piscine est souvent perçue comme un lieu de bien-être et de plaisir. Mais attention, il faut être vigilant et vérifier les bouches d’aspiration. Pierre Honnay est maître artisan-piscinier. Il explique au micro du RTL info 19 heures: "A l’intérieur (des bouches d’aspirations), il doit y avoir un panier qui sécurise le ‘skimmer’. Le panier empêche de mettre son bras dans le fond. Même chose pour la ‘bombe de fonds’, c’est une pièce qui est installée dans le fonds de la piscine et qui aspire l’eau. Cette bombe de fond doit toujours être sécurisée par une grille." Il faut également veiller que les cheveux ne se prennent pas dans ces bouches d’aspirations. On risquerait d’être aspiré et donc coincé sous l’eau. Rappelons également que la présence d'un adulte est vivement souhaitée lorsque des enfants se jettent à l'eau.





Des normes européennes existent déjà

Dans les hôtels et les centres de vacances à l’étranger, des contrôles sur les installations sont régulièrement effectués. Même si ce n’est pas l’agence de voyage qui les mène directement. Le président de l’union professionnelle des agences de voyages, Hedy Hafsia, informe: "C’est quelque chose qui n’est pas possible. En revanche, l’agent de voyage travaille avec des structures qui normalement doivent respecter les règles en vigueur de manière locale." Que ce soit pour les assurances privées ou publiques, une règlementation européenne existe depuis deux ans. "Cette réglementation est appliquée par les fabricants. Tout ce qui constitue la piscine doit suivre certaines normes européennes pour empêcher qu’on soit emprisonné à l’intérieur de la piscine", ajoute Pierre Honnay.

A cela s’ajoute, toutes les règles lors de l’installation. Pour la sécurité, rien ne doit être laissé au hasard.