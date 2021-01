Décès provoqués par le coronavirus: l'espérance de vie a baissé d'un an

L'espérance de vie des Belges en recul d'un an à cause du Covid 19, selon des chiffres dévoilés aujourd'hui par le bureau du plan. En Wallonie, le recul est 2 ans.

"Pour 2021, on estime que l'espérance de vie va être en recul d'à peu près un an par rapport à une situation hors Covid. C'est majeur car tous les ans, on gagne 3 mois d'espérance de vie, note Philippe Donnay, commissaire au bureau fédéral du plan. Mais ceci devrait se rétablir dans les années à venir puisqu'on peut espérer un retour à la vie normale après cette crise".

Ce recul s'explique par la surmortalité causée par le coronavirus. En 2021, le Belge vivra en moyenne 81 ans, alors qu'on était à 82 ans en moyenne en 2019.

La diminution de l'espérance de vie sera encore plus marquée en Wallonie, avec un recul de près de 2 ans causé par l'écart socio-économique avec les autres régions. Les Wallons avaient déjà une espérance de vie plus courte : environ 80 ans contre 83 ans pour les Flamands par exemple. Mais cette différence va se creuser encore un peu plus, à cause de la crise sanitaire et économique.

Il faudra attendre plusieurs années, pour retrouver notre espérance de vie, d'avant.

