Décision tombée pendant la nuit: la filiale Finanpart, intermédiaire entre Publifin et Nethys sera dissoute

Le conseil d'administration (CA) de Finanpart, filiale intermédiaire entre l'intercommunale Publifin et la société Nethys, s'est prononcé lundi soir en faveur de la dissolution de ladite filiale par dix voix pour et une abstention. Le CA a également voté la séparation de Resa de Nethys, a confirmé le CA de Finanpart dans un communiqué.

Le conseil d'administration de Finanpart, filiale intermédiaire entre l'intercommunale Publifin et la société Nethys, s'est réuni jusque tard hier soir et il a pris plusieurs décisions dont celle de dissoudre la structure Finanpart. La dissolution de Finanpart désormais actée, Publifin devient l'assemblée générale de Nethys.

Le conseil d'administration a aussi décidé de serrer la vis dans la gestion de Publifin et Nethys et de limiter les rémunérations des dirigeants. Stéphane Moreau reste quant à lui à la tête de Nethys pour le moment, son cas ne sera pas tranché avant fin mars. Quant à l'opérateur Resa, il sort de Nethys et pourrait fusionner avec Ores, pour donner naissance à un super distributeur de gaz en Wallonie.