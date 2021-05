Vous pouvez désormais remplir votre déclaration fiscale: voici à quoi il faut être particulièrement attentif

Il va falloir penser à remplir votre déclaration fiscale. Elle est déjà accessible sur internet. Les déclarations papier ont, quant à elle été, envoyées. Sur le plateau du RTL 13h, la porte-parole de Test Achats, Julie Frère, livre quelques conseils pour effectuer cette tâche au mieux.

- Olivier Schoonejans: des millions de Belges reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. On l’appelle aussi PDS. Peut-on s’y fier les yeux fermés ?

- Julie Frère: 6 Belges sur 10 reçoivent cette proposition de déclaration simplifiée. Il s'agit d'une déclaration qui contient toutes les données dont le fisc dispose sur vous. Elle va indiquer le montant provisoire de l'impôt à payer ou le remboursement auquel vous avez droit.

Quand on la reçoit, la tentation est grande de ne rien faire. Si on ne fait rien, la proposition est considérée comme acceptée, il n'y a rien à signer. On va ensuite recevoir un avertissement extrait de rôle. Mais attention, il n'est pas rare que des informations manquent. Le fisc ne connaît notamment pas les dépenses déductibles faites et votre situation personnelle. Il faut être attentifs à cela. Si vous découvrez que certains des revenus que vous avez touchés ne s'y trouvent pas, vous devrez les ajouter. Vous avez aussi tout intérêt de mentionner toutes les dépenses qui vous donneraient droit à une réduction d'impôts.

- OS : Y a-t-il des éléments dans cette PDS auxquels il faut être particulièrement attentif ?

- JF: Il faut être attentif aux dons. Pour l'année 2020, il y a une déduction fiscale de 60% au lieu de 40%. Le don doit être de 40€ minimum.

Les frais pour les gardes d'enfants et activités extrascolaires sont également déductibles pour les enfants de moins 14 ans (contre 12 auparavant). Le plafond est fixé à 13€ par jour (contre 11,20€ avant). Cette année, beaucoup de stages ont été annulés. Si vous n'avez pas demandé le remboursement des sommes, vous pouvez les déduire même si l'activité n'a pas eu lieu.

Les prêts hypothécaires qui ont plus de 10 ans ne sont pas toujours repris.

Enfin, les personnes qui travaillent à plus de 75km de leur lieu de résidence ont droit à un forfait supplémentaire pour ces longs déplacements.

- OS: De quelle façon est-ce que le statut de personne mariée, cohabitants légaux, ou cohabitants de fait influe sur le nombre de déclarations fiscales qu’il faut entrer ?

- JF: Si on est cohabitant de fait, chacun doit remplir sa déclaration séparément. Il n'y a pas d'influence des revenus de l'un sur la taxation de l'autre. Si on s'est mariés et devenus cohabitants légaux en 2019, c'est la première année où il y a une déclaration commune. Par contre, si on s'est mariés et devenus cohabitants légaux en 2020, ce n'est qu'à partir de l'année prochaine qu'on sera taxé conjointement.

Quand on s'est séparé courant 2020, on sera encore taxé ensemble. On ne sera taxé séparément que pour l'année suivante. Il y a une particularité pour le divorce. Si on divorce en 2020, il faut attendre la date de transcription du divorce. Et ce n'est qu'à partir de cette année-là qu'on sera taxé séparément.

- OS: Que faire si je ne reçois rien ?

Cela ne veut bien sûr pas dire que l'on est exempté de remplir sa déclaration. Il est conseillé de contacter le SPF Finances ou de se rendre sur Tax-on-web. Le délai pour la déclaration papier est le 30 juin. Pour la déclaration en ligne, vous avez jusqu'au 15 juillet.