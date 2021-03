Décollage d'alerte pour deux F-16 belges pour intercepter des bombardiers russes

Deux avions de combat F-16 ont décollé lundi matin en urgence de la base aérienne de Florennes pour intercepter au-dessus de la mer du Nord des bombardiers russes s'approchant de l'espace aérien néerlandais, a-t-on appris de source militaire.



Les deux chasseurs se sont portés à la rencontre des Tupolev Tu-142 (Bear F dans la terminologie de l'Otan) au nord des côtes des Pays-Bas et des îles frisonnes de Terschelling et d'Ameland, indique leur trajectoire telle que la présente le système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien ADS-B ("Automatic dependent surveillance-broadcast).

Les deux bombardiers, qui volaient sans transpondeur (un dispositif électronique qui permet l'identification des appareils) allumé, étaient suivis par le réseau de défense aérienne de l'Otan. Ils s'approchaient de la zone de responsabilité néerlandaise. Les chasseurs belges ont suivi à distance les Tupolev, qui se sont ensuite dirigés vers la zone de responsabilité britannique en mer du Nord. Ils sont revenus se poser à Florennes peu après 12h00, après plus d'une heure et demi de vol, a-t-on précisé de source militaire.

La Belgique assure actuellement - après un hiatus d'une bonne semaine, la défense de l'espace aérien du Benelux, reprise temporairement par les Pays-Bas à la suite de l'immobilisation des F-16 belges après un incident survenu le mois dernier lors duquel un avion de Florennes a connu des problèmes de moteur au décollage. Deux F-16 sont prêts à décoller, 24 heures sur 24 et sept jours sur 7, en quelques minutes en cas d'alerte, une procédure appelée "Quick Reaction Alert" (QRA).

Elle est activée, par exemple, en cas d'arrivée d'avions non identifiés ou d'appareils avec lesquels le contact radio a été perdu, par le "Control and Reporting Center" (CRC) de Beauvechain pour la zone belgo-luxembourgeoise et par l'"Air Control Station" de Nieuw-Milligen pour le secteur néerlandais. C'est la deuxième fois que des F-16 de Florennes sont appelés à effectuer un décollage d'urgence pour intercepter des bombardiers russes en mer du Nord. La fois précédente remonte au 15 janvier 2018.