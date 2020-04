Déconfinement: à partir de quand pourrez-vous retourner chez votre esthéticienne?

Le coronavirus en Belgique a entraîné une période de confinement pour 11 millions de Belges. Comment va s'organiser le déconfinement de la population? Le Conseil national de sécurité s'est accordé sur un déconfinement progressif, qui s'étend sur trois phases distinctes.

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a jeté les bases, vendredi, de la stratégie de déconfinement que suivra la Belgique. Fidèles à la tradition nationale des réunions interminables, les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont réunis durant presque huit heures pour s'accorder sur un schéma en plusieurs phases.

Certaines professions ont dû mettre un terme à leur activité jusqu'à nouvel ordre. Pour certaines, leur proximité avec les clients ne leur permettait pas de travailler en toute sécurité. C'est notamment le cas des salons de coiffure et d'esthétique où la distanciation établie à 1m50 ne peut être respectée. Elles ne peuvent pas exercer au domicile de leur client ni sur rendez-vous.

Le Conseil national de sécurité ayant présenté sa stratégie de déconfinement, à partir de quand ces praticiens pourront reprendre le travail?

A l'heure actuelle, ces salons doivent rester fermés.

Une partie des commerces dits non essentiels devraient pouvoir rouvrir leurs portes dès le 11 mai. Mais cela ne concerne ni les salons de coiffure, ni les centres d'esthétique.

Il faudra attendre au minimum le 18 mai pour éventuellement pouvoir retourner chez le coiffeur ou prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. En effet, les autorités envisagent de réfléchir à la réouverture progressive de ces métiers où le contact physique avec les clients ne peuvent être évités.

Le scénario suivi sera largement tributaire de l'évolution de la situation sanitaire. Il n'est pas définitif, un retour en arrière n'est pas exclu si le virus devait connaître un regain et mettait à nouveau sous pression le système hospitalier.

Lors de sa conférence de presse, la Première ministre a réitéré son appel au sens des responsabilités et au civisme. "Les efforts que nous faisons paient, nous le voyons. On compte sur vous, sur votre sens des responsabilités et votre civisme aussi. C'est avec ce sens des responsabilités que nous retrouverons ce qui nous est cher et ceux qui nous sont chers", a-t-elle conclu.

CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

CORONAVIRUS en Belgique: voici les mesures décidées lors du Conseil national de sécurité