Déconfinement - Avec la réouverture des commerces, les garderies des écoles sont-elles prises d’assaut?

Ils sont encore plus nombreux les parents qui doivent trouver le moyen de faire garder leurs enfants. Pour celles et ceux qui n'ont pas le choix, les garderies des écoles sont accessibles. Pol Doye est directeur de l’école primaire Achille Legrand à Mons. Il témoignait par téléphone ce matin sur BEl RTL de la situation dans son école.

"Les parents sont encore réticents à déposer leurs enfants. Ils commencent à reprendre leurs renseignements pour les semaines suivantes. Chez nous, à la garderie, encore aujourd’hui, c’est principalement des enfants dont les parents sont des policiers ou des infirmiers, comme ce fut le cas ces deux derniers mois", explique le directeur qui ne constate pas de changements importants.

Mais l'occupation des garderies dans les écoles pourrait prendre de l'ampleur dans les prochains jours : "Quand les groupes de la garderie atteindront 10 personnes, il faudra des locaux de plus de 50 mètres carrés pour accueillir ces enfants-là et cela va être plus compliqué parce que les différents groupes ne pourront pas se croiser", explique ce directeur.