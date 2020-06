Déconfinement: c'est oui pour les saunas, non pour les jacuzzis et hammams

La phase 4 du déconfinement de la Belgique, un processus entamé au début du mois de mai, entrera en vigueur le 1er juillet prochain, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès, mercredi, au terme d'une nouvelle réunion du Conseil national de Sécurité (CNS). Cette phase 4 du déconfinement fait la part belle aux réouvertures. Beaucoup de secteurs retrouveront un semblant d'activité. C'est le cas notamment des centres de bien-être et les saunas. Dès ce 1er juillet, ils pourront reprendre leurs activités. Pour les massages, le port d'un masque buccal est obligatoire pour le client et le personnel. L’accueil des clients se fera uniquement par réservation dans les centres de bien-être et les saunas. Les clients pourront se présenter par bulle, c’est-à-dire dans un groupe de maximum 10 personnes.

Attention, les bains de vapeur, les jacuzzis et les hammams restent fermés en raison du risque accru de propagation, sauf pour usage privé.

Le personnel des centres de bien-être et les saunas en contact avec la clientèle devra porter un masque. Le protocole complet sur la réouverture des 'wellness' sera mis en ligne sur le site web du CSIPME (https://www.csipme.fgov.be/mesures-de-securites) demain matin au plus tard.