Déconfinement: certaines écoles pourraient reporter la reprise des cours au mardi 19 mai

Etape importante dans la stratégie de déconfinement post-Covid, la reprise scolaire prévue normalement à partir de ce lundi 18 mai en Wallonie et à Bruxelles se fera en ordre dispersé, notamment en fonction des réseaux d'enseignement.



Mardi, à six jours de la date prévue pour cette rentrée progressive, le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC), qui chapeaute l'ensemble des pouvoirs organisateurs des écoles du réseau catholique, leur recommande de ne reprendre les cours que le mardi 19 seulement, et non le lundi 18. Le réseau catholique scolarise grosso modo un élève sur deux en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon le SeGEC, les masques commandés par le gouvernement pour équiper les élèves et les enseignants appelés à reprendre le chemin de l'école ne seront en effet pas encore disponibles lundi dès la première heure dans toutes les écoles. Conformément à la stratégie de déconfinement progressif, les cours doivent progressivement et partiellement reprendre ce lundi 18 mai en Wallonie et à Bruxelles pour les élèves de sixième primaire et de sixième et septième secondaire.

"Selon toute vraisemblance, ces masques seront livrés au plus tard dans le courant de la journée de dimanche prochain, non pas dans les écoles elles-mêmes mais dans les centres de distribution organisés localement pour les écoles des différents réseaux d'enseignement", pointe mardi le SeGEC. "Lorsque les masques seront disponibles dans ces centres de distribution, il conviendra d'aller les y chercher, de vérifier les colis, de s'assurer de la conformité des masques avec les attentes et de leur disponibilité en nombre suffisant, de les trier et d'en préparer la distribution aux élèves et aux membres du personnel. Sur cette base, confirmation pourra être faite aux parents et aux enseignants quant au fait que l'ensemble des conditions de reprise des cours prévues par la circulaire sera effectivement assuré", justifie-t-il.

La stratégie de déconfinement arrêtée par le gouvernement de la FWB fin avril avec les acteurs de l'enseignement prévoit une reprise partielle et progressive des cours en 6e primaire et 6e et 7e année du secondaire à partir du lundi 18 mai. En réaction à la recommandation du SeGEC, la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), a rappelé mardi après-midi que les dispositions prévoyant la reprise des cours restent "pleinementd'application" à partir du 18 mai "dans toutes les écoles où les normes sanitaires sont rencontrées, en ce compris celles du SeGEC". "Les écoles (catholiques, ndlr) qui seront prêtes pourront évidemment reprendre à la date prévue", insiste la ministre, laquelle rappelle que la FWB met "tout en oeuvre" pour livrer masques et gel hydroalcoolique aux écoles "le plus rapidement possible". Pour la Flandre, le ministre de l'Education, Ben Weyts (N-VA), a indiqué mardi, sur base d'un sondage auprès des établissements, que plus d'une école primaire sur deux rouvrirait ses portes dès ce vendredi 15 mai, le reste suivant dès lundi 18. Dans le secondaire, deux écoles flamandes sur trois rouvriront dès vendredi, selon le ministre.

CORONAVIRUS: toutes les infos