Déconfinement - CHACUN aura une bulle de 10 personnes: comment ça marche?

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce mercredi. Objectif: déterminer les modalités de la mise en œuvre de la phase 3 du déconfinement, prévue à partir de lundi prochain, le 8 juin. Parmi les principaux enjeux, l'élargissement des contacts privés.

La phase 3 du déconfinement entraîne la fin de la règle des 4 personnes. A partir du 8 juin, les Belges seront autorisés à élargir leurs contacts sociaux.

Comment ça marche?

A partir de lundi, vous pourrez chacun voir 10 personnes. Chaque membre d’une famille sera autorisé à voir 10 personnes.

Exemple : un foyer se compose de deux adultes et un enfant. Le père pourra voir 10 personnes, la mère 10 personnes et l’enfant, 10 personnes aussi. Vous pourrez les recevoir, aller les voir mais également aller au restaurant ensemble. Précision importante : il ne sera cependant pas possible de réunir l’ensemble de ces 30 personnes ensemble.

Ces dix personnes peuvent changer chaque semaine. On parle de bulle de contacts personnelle élargie.

Pour se faire, 6 règles d'or devront être respectées:

- Les règles d’hygiène restent essentielles: se laver les mains, ne pas s’embrasser, ne pas se serrer la main

- Privilégier les activités à l’extérieur car le risque de contamination est plus petit

- Des précautions complémentaires doivent être prises pour les personnes à risques

- La distance de sécurité reste d’application sauf pour les personnes issues d'un même pour ménage, pour les enfants de moins de 12 ans entre eux et pour les personnes de votre bulle élargie

- Le masque buccal doit être porté si la distance n'est pas respectée

- Les réunions de groupes sont restreintes à 10 personnes maximum