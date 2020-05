Déconfinement: dès ce samedi, vous pourrez traverser la frontière pour voir votre famille

Les visites familiales à travers les frontières nationales sont à nouveau possibles à partir de samedi, a annoncé ce samedi soir le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V). Les visites des familles de l'autre côté de la frontière terrestre n'étaient plus possibles depuis le 20 mars. Notre pays a ensuite fermé les frontières aux mouvements non essentiels pour contenir la propagation du coronavirus.

Depuis le 10 mai, il est permis de visiter un groupe limité de quatre personnes dans notre pays. Cependant, cela n'était pas encore possible au-delà des frontières. Pour rendre cela possible, le ministre De Crem a demandé conseil au GEES, le groupe d'experts qui guide la stratégie de sortie du confinement. Il a également eu des conversations avec des collègues des pays voisins. "Pour le moment, toutes les conditions ont été remplies pour permettre de manière responsable la permission de visiter à nouveau la famille de l'autre côté de la frontière", a déclaré le ministre De Crem. Il modifiera l'arrêté ministériel et le fera publier au Moniteur belge.