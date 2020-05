Déconfinement du 18 mai: les principales mesures annoncées par la Première Ministre

Un nouveau Conseil National de Sécurité a eu lieu ce mercredi matin. Dès 13h30, une conférence de presse annonçait (ou confirmait) les principales mesures qui entrent en vigueur à partir de lundi prochain, le 18 mai :

1) La reprise des marchés. Les maraichers sont à nouveau autorisés à travailler. Mais le nombre d’échoppes sera limité à 50 par marché. Un plan de circulation doit être instauré. Le port d'un masque est obligatoire pour les commerçants et fortement conseillé pour les clients. Les bourgmestres sont libres d’autoriser ou non la tenue de ces marchés.

2) Les mariages et enterrements, jusqu'à 30 personnes, sont autorisés. Mais uniquement en vue d'une cérémonie : les réceptions ou fêtes qui suivraient restent interdites. Les mesures de distanciation sociale sont toujours d'application.

3) Loisirs. "Les infrastructures d'intérêt naturel, comme les parcs animaliers", pourront également rouvrir, à condition qu'ils organisent une billetterie en ligne ou par téléphone, et qu'un plan de circulation soit prévu. Les cafétarias et restaurants restent fermés dans ces parcs et centres, tout comme les attractions et les plaines de jeux.

4) Sports. "Les entraînements sportifs réguliers et les leçons en extérieur et en club pourront reprendre" à condition de respecter les distances de sécurité, et en présence d'un entraîneur. Les groupes ne peuvent pas dépasser 20 personnes. Les clubs sportifs ne peuvent ouvrir qu'à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes. Donc tout ce qui est buvette, cafétéria, etc... restent fermé.

5) La date de reprise des cours pour certaines classes est confirmée. Le CNS autorise bel et bien la reprise des cours pour les 6e primaires et 6e secondaires à partir de ce 18 mai, comme prévu lors d'un précédent CNS. Le CNS autorise la reprise des cours, mais toutes les écoles ne vont pas appliquer cette mesure immédiatement, on le sait : certains bourgmestres ne souhaitent pas de rentrée avant septembre, les écoles du libre ne reprendraient que le mardi 19. Les mesures de précaution édictées le 24 avril ne changent pas : espace entre les élèves, désinfection des locaux, repas de midi en classe, 10 élèves maximum par local, etc…

6) Réouverture des commerces avec "contact rapproché". On parle des salons esthétiques, tatoueurs, coiffeurs,… Ils devront fonctionner uniquement sur rendez-vous, et un seul client autorisé à la fois dans le salon. Il faudra des masques pour le client et le personnel. Les distances de sécurité devront être assurées.

7) En matière de culture, les musées autorisés (et infrastructure de type culturel, comme les bâtiments historiques) pourront à rouvrir ce lundi. A condition qu’ils mettent en place une billetterie en ligne, limitent l’accès aux salles à des visiteurs sur réservation, et instaurent un sens de circulation pour observer les œuvres, afin d’éviter les contacts. Les bibliothèques sont déjà ouvertes, a rappelé la Première.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos