Déconfinement du 1er juillet: les résidents des maisons de repos pourront à nouveau sortir

La nouvelle a réjoui Pierre dont la maman de 92 ans réside dans une maison de repos et qui nous a écrit un message particulièrement amer lundi dernier (et que vous pouvez lire plus bas), pensant alors que les aînés étaient les oubliés du déconfinement. "J'avais réagi parce que nulle part dans les journaux on ne parlait plus des personnes âgées", nous a-t-il dit aujourd'hui. Mais il a désormais retrouvé le sourire car à partir du 1er juillet, les sorties seront à nouveau autorisées pour les personnes âgées qui vivent en maison de repos en Wallonie et à Bruxelles. "Durant la journée, les résidents qui le désirent pourront également sortir de l’établissement pour retourner en famille quelques heures, faire des courses, se balader, aller au restaurant… L’établissement prévoira, en outre, des activités individuelles ou en petits groupes pour les personnes touchées par le Covid-19 et moyennant un respect strict des mesures d’hygiène", peut-on lire dans une circulaire de déconfinement qui a été diffusée aux 602 maisons de repos de Wallonie.

Par ailleurs, en sens inverse, depuis ce 22 juin, les visites des proches à la maison de repos peuvent durer plus de 30 minutes et avoir lieu à des fréquences plus régulières. À noter aussi que les activités internes reprennent, que les cafétérias sont à nouveau accessibles et que coiffeurs et pédicures peuvent revenir.

Ces changements ont été décidés après une concertation menée avec le secteur et les organisations syndicales et sont rassemblés dans la circulaire. "Elle vise un retour vers plus de liberté, d’activités, de visites des proches tout en veillant à protéger les personnes du virus, en prévoyant une organisation précise du déconfinement, des mesures d’hygiènes strictes et un stock d’équipement minimum dans chacune des maisons de repos", précise la ministre wallonne Christie Morreale. "Le résident, son état de santé, son ressenti psychologique, son projet de vie et le bien-être du personnel sont au centre de ces nouvelles mesures", poursuit-elle.

Le message de Pierre avant qu'il apprenne que les sorties hors de la maison de repos seraient à nouveau possibles le 1er juillet:

"Nos Aînés ! Sont-ils encore abandonnés ?

Tout le monde les a pleurés quand on leur a dit de pleurer, plus personne ne pleure aujourd'hui.

Ceux et Celles qui avaient déjà été oubliés et dont on ne parle déjà plus.

L'émotion sociale est comme la musique d'un juke-box, il fonctionne quand vous mettez une pièce, s'arrête à la fin du 45 tours. Mais ils et elles sont là à attendre, attendre sans plus savoir trop bien quoi car le peu que leur famille leur apportait se heurte à l'indifférence. Beaucoup malades et morts de solitude, puis malades et morts par le covid.

Aujourd'hui, telles des oies, reculez de trois cases, comme au Monopoly, à tous les jeux, retour case prison. Pendant que l'canari a une belle gayole, le Monde se déconfine telle l'huître s'ouvrant pour nous présenter sa plus belle perle, celle de la Liberté de se revoir, de voyager. De Liberté, pourtant, on ne Leur laisse que la coquille pour mieux s'y renfermer. Avant de partir en vacances, n'abandonnez pas la coquille le long de la route car leur retraite ne doit pas devenir un refuge. Gardez-la précieusement tout en sachant que la valeur n'est pas la coquille mais ce qu'elle contient, ces autres perles qui ont échappé à votre attention, à votre Amour, cet Amour qui doit leur rendre au plus vite cette liberté de sortir, de nous revoir en Famille"