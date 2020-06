La Première ministre Sophie Wilmès a annoncé les différentes décisions prises par le Conseil national de Sécurité. De nouvelles mesures de déconfinement seront applicables à partir du 1er juillet et notamment l'élargissement de la bulle sociale de personnes qu'on peut côtoyer de manière plus rapprochée. Nous pourrons voir et recevoir 15 personnes par semaine, à partir du 1er juillet. Ce groupe peut changer de semaine en semaine.