Déconfinement en Belgique: voici les deux courbes à surveiller pour être alerté sur une éventuelle reprise de l'épidémie

Deux marqueurs sont à retenir, explique Yves Van Laethem, pour suivre l'évolution de l'épidémie dans la population, et pouvoir ainsi donner les meilleures recommandations concernant l'impact des mesures de déconfinement.

Le premier des deux indicateurs est l'absentéisme au travail (on se base sur l'absentéisme du milieu des fonctionnaires dans le pays, qui représente plus de 80.000 personnes). Cela donne une bonne indication de l'impact du coronavirus, selon le porte-parole interfédéral de crise. Toute absence n'est pas liée au coronavirus, bien entendu, mais l'augmentation de cette absence à cette période de l'année pourrait être un indicateur de reprise de la pathologie.





Au début du mois de mars, on a observé une augmentation brutale de l'absentéisme. Aujourd'hui, celui-ci est totalement identique aux mois de mars en 2018 et en 2019. "C'est un indicateur qui va dans le bon sens et qu'on voudrait bien sûr voir continuer ainsi".

Le second indicateur, c'est l'évolution des consultations pour syndrome grippal. C'est un suivi qui se fait normalement chaque hiver et qui se termine vers la fin mars - début avril, lorsque la saison de grippe se termine. C'est un suivi qui a été exceptionnellement prolongé cette année, car parmi les symptômes fréquents du covid-19, on retrouve des symptômes extrêmement proches de ceux de la grippe saisonnière, comme la température, des frissons, la toux, des douleurs musculaires...

La grippe a pratiquement disparu dans notre pays. La résurgence des syndromes grippaux serait donc quasi certainement liée à une résurgence du covid-19 dans la population.





Dans ce graphique, la semaine précédente, le nombre de consultations a continué à diminuer dans toutes les régions et dans tous les groupes d'âge. "Ceci est évidement également un signe positif, cet indicateur va dans le même bon sens que celui de l'absence au travail".

