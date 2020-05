Déconfinement en Belgique: les centres commerciaux se préparent, mais attendent d'être fixés demain sur plusieurs points

Ce mercredi aura lieu un nouveau conseil national de sécurité. Il sera notamment question de la réouverture des commerces le 11 mai. Les centres commerciaux s'y préparent avec la difficulté supplémentaire de gérer l'afflux de clients. Notre équipe s'est rendu au complexe Ville 2 à Charleroi.

Pour être prêts lundi, les commerçants du Royaume ont une importante charge de travail. Dans les rayons d'un magasin de chaussures du centre commercial Ville 2, à Charleroi, il faut réassortir tout le magasin: "Il faut installer toute la collection qu'on a reçue bien avant le confinement, et encore les modèles qui doivent arriver pour la collection été. Ça fait du bien, ça symbolise la reprise du travail, il y a un petit contact social, au moins une garantie de l'emploi et surtout retrouver ses collègues, pouvoir retravailler ça va faire du bien", confie Elodie Struyven, une vendeuse.

"Ils devront respecter les lignes de démarcation"

Dans les enseignes de la galerie, les mêmes gestes sont répétés: partout, des parois de protection ont été installées. Ces mesures sanitaires ont été imposées, comme dans ce commerce de thés: "On a prévu des zones de conseil client, pour éviter qu'ils soient les uns à côté des autres, avec des barrières pour garder une certaine sécurité entre nous et entre eux-mêmes. Des petites testeurs à usage unique seront prévue pour pour leur permettre de sentir, et ils devront respecter les lignes de démarcation", détaille Marie-Aude Gysens, gérante du commerce.

Impossible de s'asseoir

Pour gérer les flux de clients, les sièges des zones de confort ont été démontés. Il est désormais impossible de s'asseoir. Autre mesure prise: les allées sont séparées par des barrières provisoires et l'objectif est clair: "Séparer les gens dans les galeries, qu'ils ne se croisent pas, pour avoir un flux de personnes avec une entrée et une sortie dans le centre commercial", explique Cédric Staquet, responsable technique du centre commercial Ville 2.

"Est-ce que le port du masque sera obligatoire ?"

Pour les responsables du site, le Conseil de sécurité de ce mercredi sera déterminant pour l'organisation. Si des mesures sont déjà préparées, plusieurs points sont en attente pour tous les centres commerciaux. "Est-ce que le port du masque sera obligatoire ? Est-ce que nous devons prendre en compte une personne pour dix mètres carrés de surface, parce que cela est très important pour nous de pouvoir réguler le flux... Est-ce que nous devons surveiller notre clientèle et imposer aux clients 30 minutes maximum de temps d'achat ?", se demande Stéphanie Piccicutto, directrice du centre commerciale Ville 2.

"Je pense que ce ce genre de démarches peut engendrer des files d'attente très importantes"

Parmi les pistes évoquées pour limiter les afflux: la limitation d' accès aux personnes nées les années paires et impaires à des jours différents. Ce scénario pose question. "Je comprends tout à fait le besoin de limiter le flux, notamment pour assurer la sécurité de la clientèle, parce que c'est la priorité. Maintenant je pense que ce ce genre de démarches peut engendrer des files d'attente très importantes et c'est de nouveau un flux qu'il faudra gérer", estime Stéphanie Piccicutto.

Les préparatifs vont se poursuivre durant les prochains jours. A Ville 2, l'ouverture des portes est prévue lundi à dix heures du matin.