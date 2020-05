Déconfinement en Belgique: quand serons-nous fixés sur la tenue des grands rassemblements de l'été?

À partir de lundi, la seconde phase du déconfinement permettre aux commerces de rouvrir leurs portes. Particulièrement aux abois, le secteur de l'Horeca reste lui dans l'attente. Aucune ouverture n'est prévue avant juin, sans date précise. L'organisation de rassemblements, de stages d'été ou encore des vacances reste elle aussi suspendues aux décisions du Conseil national de sécurité.

"Je pense qu'on a vraiment besoin de voir dans les semaines qui viennent comment ça se passe avec l'ouverture des commerces et l'ouverture des écoles", estime Yves Van Laethem, infectiologue et porte-parole interfédéral coronavirus. Deux étapes qui auront lieu respectivement le 11 et le 18 mai.

"Il faudra certainement deux à trois semaines de délais après l'ouverture des écoles et donc fin mai ou tout début juin, on pourra savoir ce qui pourra se passer dans le futur et si les autres événements de fin juin, juillet comme les groupements scolaires et autres camps pourront oui ou non se passer. Je pense qu'on aura pas la possibilité de décider quoique ce soit avant la fin mai sur ce point là", conclut Yves Van Laethem.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos