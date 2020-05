Déconfinement: frères, Salvatore et Michel peuvent enfin trinquer… mais Valérie a dû renoncer à revoir sa propre famille

Le déconfinement se poursuit ce dimanche en Belgique. La grande nouveauté, c'est cette possibilité de revoir des proches: 4 personnes maximum, toujours les mêmes et celles-ci ne peuvent pas voir d'autres foyers. Nous avons vécu ce moment de retrouvailles avec une famille de Tubize. Le coronavirus s'est immiscé dans la plupart des conversations…

Ça faisait deux mois que Salvatore n’avait plus vu son frère. Ils se sont parlés régulièrement par écran, mais ce n'était pas la même chose. Les cousines, quant à elles, sont aussi impatientes de se retrouver. "On a envie de se faire la bise hein!", lance Salvatore à ses proches. Plutôt que le traditionnel bisou, la famille se fait des "check" avec les coudes.

Leur mère est restée bloquée en Sicile

En ce début mai, il y en a des choses à fêter: les retrouvailles, l’anniversaire de Luana et la Fête des mères. En tout cas les plus jeunes mamans, car la grand-mère, bien qu’habitant l’appartement juste à côté, n’est pas là. "Elle est confinée en Sicile. Elle n'a pas pu revenir au moment où ça s'est passé. Le vol a été annulé. Donc elle est avec papa en Sicile", confie Michel, le frère de Salvatore.

La fille de Salvatore ne retournera pas à l'école

Les retrouvailles en mode "covid" chamboulent les habitudes. Et forcément, le coronavirus s’invite dans les discussions. "Pour ma fille c'est décidé, je ne l'envoie pas à l'école. Même qu'ils nous obligent à l'amener. Moi j'ai décidé qu'elle n'ira pas à l'école cette année-ci. On verra bien comment ça va continuer à évoluer", explique Salvatore à l'un de ses proches tout en servant le champagne.

J'espère pouvoir bientôt retrouver mon frère et sa famille aussi

Les restrictions imposées pour ce déconfinement créent aussi des frustrations. Pour Salvatore et Michel, le choix a été facile: ils ne sont que deux frères. En revanche, pour l’épouse de Michel c’est un renoncement. "On a fait ce choix aujourd'hui parce que ça tombait bien le bon jour. On verra par la suite. J'espère pouvoir bientôt retrouver mon frère et sa famille aussi", nous confie Valérie.

Le champagne et le gel… Décidément il y aura toujours un détail pour vous rappeler que rien n’est plus comme avant.