Déconfinement: "Je dois me faire hospitaliser, dois-je passer le test du coronavirus avant mon opération?"

Le déconfinement progresse mais avec lui, de nouvelles questions se posent! Amélie Schildt répond aux interrogations des fidèles de RTLinfo. Georges a déclenché le bouton orange parce qu'il doit se faire hospitaliser la semaine prochaine et il se demande s’il doit subir au préalable Un test pour le coronavirus.

"Je me fais hospitaliser un jour et une nuit la semaine prochaine pour une opération. Dois-je subir le test du corona ou non avant mon opération?", nous écrit-il.

Amélie lui répond:"Vous allez en effet être dépisté Georges, avant votre opération. Aujourd’hui c’est la règle. Toute personne qui entre à l’hôpital pour une opération quelle qu’elle soit, ou pour un accouchement, par exemple... Tous ces patients sont testés en amont pour dépister des cas éventuels de coronavirus. Dans certains établissements, les patients admis en hôpital de jour sont également systématiquement testés. Dans d’autres, seuls le sont ceux qui doivent subir des examens au cours desquels le médecin est particulièrement exposé. Par exemple, une endoscopie."

"Cela peut varier selon les hôpitaux, mais en général, 48 heures avant votre hospitalisation, vous êtes convoqué à l’hôpital pour faire le prélèvement. On parle bien du test PCR : ce coton-tige qu’on enfonce dans le fond du nez pour aller chercher des traces du virus. Une fois le test fait, vous retournez chez vous. Et en fonction du résultat, l’hôpital va décider de la suite de la procédure. Si vous étiez hospitalisé plus de 5 jours, vous pourriez même subir un deuxième test", nous informe Amélie.

