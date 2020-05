Déconfinement - La 2e phase EN DIRECT: déjà une file à 8h30 devant l'Action à Gosselies, grève ce matin à la STIB

Le coronavirus en Belgique a entraîné un confinement, aux répercussions économiques importantes, pour limiter la propagation du coronavirus. Depuis début mai, le déconfinement a commencé. Ce lundi 11 mai est marqué par la réouverture des magasins. Consultez en temps réel l'actualité de cette journée particulière.

La deuxième étape du programme de déconfinement progressif de la Belgique démarre aujourd'hui. Les rues seront, sans doute, plus animées, que d'habitude puisque les magasins peuvent rouvrir. Seuls les cafés et restaurants ainsi que les commerces qui nécessitent un contact proche avec le public, comme par exemple les salons de beauté, les coiffeurs, ou encore les complexes fitness ou sportifs, resteront portes closes. Pour les autres, des règles de bon sens (voir plus bas), sont à respecter, pour éviter que la maladie ne se propage.

LE DIRECT

Réouverture des magasins: file devant le magasin Action à Gosselies

À 8h15, une vingtaine de clients patientaient déjà devant les portes du magasin Action à Gosselies, témoignait Christelle, image à l'appui, via notre bouton orange Alertez-nous.

Mouvement de grève de chauffeurs de la Stib à Bruxelles

La Stib informe que son réseau de bus est fortement perturbé ainsi qu'une fréquence réduite des trams. Par contre, le métro circule normalement. Les arrêts de travail ont été décidés par les chauffeurs eux-mêmes et ne sont pas menés par les syndicats.

"Des mesures de prévention ont été prises au début du confinement. Elles ont été supprimées aujourd'hui. Pour les conducteurs, c'est beaucoup trop tôt. Il n'y a plus de limite de voyageurs et plus de distance sociale. Les chauffeurs craignent des véhicules plein à craquer. Les masques ne protègent bien sûr pas assez", a expliqué un chauffeur du dépôt Delta sur Bel RTL. Mohamed Zenagui, chauffeur au dépôt d'Ixelles, ajoute que "ça arrive assez souvent qu'il y ait 80 à 90 personnes dans le tram en même temps". Voilà pourquoi, entre autre, ils ne sont "pas d'accord" avec le déconfinement tel qu'il est mis en place par le Stib.

Le personnel en arrêt de travail fait valoir son "droit de retrait". Le "droit de retrait" est un droit pour tout travailleur à quitter son poste en cas de "danger grave et imminent" – sans crainte d’être licencié. Il n'a jamais été utilisé dans l'histoire de la Belgique (En savoir plus sur le droit de retrait). Il y a quelques jours, il avait été évoqué par le président du syndicat FGTB qui estimait qu'il était prématuré de faire intervenir un tel droit.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Réouverture des magasins: entre excitation et inquiétude parmi les travailleurs

Les centres commerciaux se sont préparés au retour des clients de ce lundi, pour que celui-ci se fasse de la manière la plus sereine. L'idée est d'éviter la cohue, d'adopter un comportement responsable et de prévenir le risque d'une deuxième vague de contaminations. Mais dès ce lundi, tous les magasins ne seront pas rouverts. Les agences de voyages restent fermées dans l'absence de mesures concrètes sur les possibilités de se rendre à l'étranger. De plus, certaines chaînes de magasins ont décidé de procéder à une réouverture de leurs établissements en cascade (En savoir plus).

Du côté des employés, deux sentiments contradictoires prévalent: l'excitation et l'inquiétude. "Il y a une part d’excitation parce que les gens sont contents de revenir travailler mais aussi de l'anxiété parce qu'ils attendent de voir comment les clients vont se comporter", explique la directrice du centre commercial Ville2 à Charleroi.

RÈGLES À RESPECTER DANS LES MAGASINS

- Tous comme pour les commerces qui sont déjà ouverts, un seul client pourra être accueilli par 10 mètres carrés.

- La durée maximum dans le magasin sera de trente minutes.

- Il est fortement conseillé que les clients portent une protection qui protège le nez et la bouche dans le magasin.

- Il faudra respecter la distanciation sociale.

- L'employeur est également responsable de la santé et de la sécurité de ses travailleurs. Il fera tout pour que cette sécurité puisse être garantie.

- Il est aussi essentiel que ces réouvertures n’entraînent pas d’effet de foule, raison pour laquelle il faudra faire ses courses seul. S'il y a beaucoup de monde dans la rue ou dans le centre commercial, il est demandé de faire preuve de bon sens et de revenir à un autre moment.

- Une exception sera faite pour un enfant de moins de 18 ans qui pourra être accompagné d’un parent, et évidemment les personnes nécessitant du soutien.

- Il est recommandé de se rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de son domicile, ou de son lieu de travail.

- Il faut donner la priorité aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes moins mobiles, et au personnel de soins de santé.

Quand rouvrir les marchés ?

Pour le ministre du commerce et des classes moyennes, le dossier est sur la table depuis plusieurs jours. Faut-il d'abord rouvrir les petits marchés? Denis Ducarme ne veut pas encore se prononcer (voir la vidéo ci-dessous). L'important, selon lui, est de suivre l'avis des experts pour garantir avant tout la sécurité des maraîchers et des clients. La réouverture des marchés sera au programme du prochain Conseil National de Sécurité.