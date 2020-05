Déconfinement: quand saura-t-on si le nombre d'infections repart à la hausse? La réponse d'une experte

Au cours des dernières 24 heures, 43 personnes ont été admises à l'hôpital en raison du Covid-19, selon les chiffres publiés mardi par le SPF Santé publique. De plus, 35 personnes ont pu quitter les services hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Au total, 2.230 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés. Parmi eux, 465 personnes se trouvent en soins intensifs (-13).

Dans le RTL INFO 19H, Frédérique Jacobs, responsable de la Clinique des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôpital Erasme, à Bruxelles, a commenté ces chiffres et affirme comme d'autres experts que les "indicateurs sont toujours au vert".

La crainte, actuellement, c'est que la nouvelle étape du déconfinement qui a eu lieu ce lundi ne fasse repartir à la hausse le nombre d'infections. Quand saura-t-on si c'est le cas ?

"On a besoin de plusieurs indicateurs pour voir la reprise. Il va falloir faire des tests. On en fait déjà beaucoup plus sur des patients qui ont des symptômes modérés, ce qu'on ne faisait pas avant. Ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a plus de personnes qui ont des tests positifs. Ce qui faudra voir, c'est si la proportion de patients positifs sur le nombre de tests réalisés va augmenter. Si on se rend compte que cette proportion augmente, c'est un indicateur, ce n'est pas le seul", explique l'experte Frédérique Jacobs. "Un deuxième indicateur sera le nombre de patients hospitalisés. C'est un indicateur qui ne change pas avec l'augmentation du nombre de tests. Si on se rend compte que les patients sont de plus en plus hospitalisés, de plus en plus aux soins intensifs, ce sera un indicateur que le virus circule. Malheureusement, il faut attendre la période d'incubation, les premiers symptômes, leur aggravation et l'admission en soins intensifs. Cela fait parfois une semaine à dix jours après le début des symptômes, et donc 10 à 14 jours après le contact. Ceci est lent. Pour voir une augmentation, il faut que les gens puissent contaminer les autres personnes. Cela peut prendre un certain temps", conclut-elle.

