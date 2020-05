Déconfinement – La 2e rentrée: "La garderie se remplit de plus en plus", s'inquiète le directeur d'une école d'Eghezée

D'autres élèves retournent en classe ce lundi en Wallonie et à Bruxelles. Les 1ères, 2èmes primaires et 2èmes secondaires retournent à l'école si l'établissement organise ce retour en classe. Chaque direction adapte cette mesure en fonction de ses capacités logistiques. A Liège, la ville n'organise pas cette deuxième étape der reprise des cours.

En province de Namur, nous avons joint par téléphone Michel Dubuisson, le directeur de l'école Saint-Martin Leuze à Eghezée. Son école compte 300 élèves environ. Il raconte comment la rentrée se déroule.

Comment vous avez organisé cette reprise ?

"Il a fallu revoir les fondamentaux, la cour de recré est, par exemple, divisée en trois grandes zones. Aujourd’hui, nous accueillons 90% des 6èmes primaires et 75% des 1ères primaires. Nous avons aussi dû nous organiser au niveau des toilettes, pour le nettoyage, pour le personnel qu’on devait rappeler", explique-t-il.

Vous aviez déjà repris avec les 6èmes primaires la semaine dernière ? "Oui, la première partie a pu rentrer, c’était l’échauffement. On s’est ajusté pour ce lundi. Le problème, comme de plus en plus de parents retournent au boulot, est que la garderie se remplit de plus en plus. On nous disait qu’il fallait privilégier garderie. On a une certaine capacité et à un moment donné, il faudra arrêter de faire rentrer les élèves", souligne-t-il.

La garderie est prioritaire sur les cours ?

"Jusqu’à présent, dans les circulaires, il était prévu de s’occuper des enfants des soignants, des gens de la sécurité, etc… Ce que nous avons fait avec peu d’enfants. Mais maintenant que le système s’est remis en place, on est à 20 enfants et notre système fonctionne jusqu’à 30 enfants. Après, nous n’aurons plus la place pour la distanciation sociale", conclut-il.