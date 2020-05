Déconfinement: la pêche peut reprendre mais avec QUELQUES RESTRICTIONS

Vous êtes nombreux à pratiquer la pêche et à vous réjouir que votre loisir fait partie des activités autorisées depuis ce 4 mai, premier jour du déconfinement lié à la propagation du coronavirus. Pourtant nombreux d'entre-vous avez encore des questions concernant la reprise de votre activité préférée. Avant de vous munir de votre canne et de vos asticots, sachez que la pratique de la pêche peut reprendre moyennant certaines conditions. Celles-ci sont précisées dans le communiqué de la Maison de la Pêche émis par la Maison wallonne de la pêche et la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique.

Seul ou accompagné?

"Tous les modes de pêche seront à nouveau praticables sans limitations de durée de l’activité au même endroit. Idéalement, le pêcheur devra pratiquer son activité seul. Il sera toutefois autorisé de pêcher à deux individus, uniquement si ces deux personnes vivent sous le même

toit", indique le communiqué.

"Il faudra également garantir une distance de sécurité suffisante entre les différents pêcheurs, ou duos de pêcheurs. Il est donc demandé de respecter une distance minimale de 5 mètres entre chaque pêcheur. La pêche en barque doit, par conséquent, se pratiquer seul (sauf pour

deux pêcheurs vivant sous le même toit)", précise ce communiqué.

Quid du trajet?

Si vous allez pêcher, munissez-vous de votre permis, comme l'indique la lettre de la Maison de la Pêche: "La pratique de la pêche implique aussi un déplacement afin de rejoindre son parcours de pêche. Il sera donc demandé au pêcheur de justifier son déplacement à l’aide de son permis de pêche (pour la pratique de la pêche sur les voies hydrauliques) et de tout document valide

permettant de localiser l’endroit exact de la pratique de la pêche pour tous les autres cours d’eau ou plans d’eau (cartes de sociétés, cartes d’adhésion, etc.). Le pêcheur devra aussi être en possession de son matériel de pêche. En outre, le déplacement aller comme retour devra

s’effectuer seul (sauf pour les personnes vivant sous le même toit) et de la manière la plus directe possible, sans effectuer de détour."

Concours et stages interdits

"Dans l’attente de la décision du Conseil National de Sécurité concernant les activités de groupe, les concours de pêche sont toujours interdits puisqu’ils impliquent des contacts entre un nombre plus important de personnes. Il en va de même pour les stages de pêche", conclut le communiqué.

