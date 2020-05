Déconfinement - la PHASE 2: 30 personnes maximum pour les mariages et enterrements

Le Conseil national de Sécurité (CNS) s’est réuni ce mercredi. A l’issue de celui-ci, les autorités ont annoncé les modalités de la deuxième phase du déconfinement prévue à partir de lundi prochain, le 18 mai.

Le Conseil National de Sécurité a décidé mercredi d'autoriser la présence d'un maximum 30 personnes pour les mariages et enterrements, sous certaines conditions et dans le respect des distances de sécurité, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès. Il ne sera pas permis d'organiser de réception à l'issue de ces cérémonies.

Elargissement du nombre de personnes autorisées

Jusqu'à présent, la tenue des mariages était autorisée mais à certaines conditions. Les mariages religieux pouvaient se tenir uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte. Les mariages civils étaient également autorisés avec la présence des conjoints, de leurs témoins et de l’officier de l’état civil.

Via notre bouton orange Alertez-nous, Mehdi et Jessica nous avaient confié leurs inquiétudes. Originaire de Sombreffe (en province de Namur), ce couple avait prévu de s'unir d'abord en avril avant de reporter ce mariage en juin. "Avec tout ce qu'il se passe, on ne sait pas si l'un ou l'autre (les sociétés auxquelles il a fait appel ndlr) ne va pas faire faillite", s'inquiétait Mehdi.

