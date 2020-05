Déconfinement - la PHASE 2: tous les élèves de 6e primaire devront porter un masque lors de la rentrée de lundi

Le Conseil national de Sécurité a décidé mercredi d'enclencher la phase 2 du déconfinement. Celle-ci entrera en vigueur lundi prochain, le 18 mai, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès en conférence de presse. La réouverture progressive des écoles reste d'actualité.

C'était attendu: la réouverture partielle des écoles a été confirmée par le Conseil national de Sécurité. Côté francophone, cette reprise concernera les élèves de sixième primaire et de sixième secondaire.

A partir du 25 mai, ce sont les élèves de 1ère et 2e primaires retrouveront les bancs de l'école à raison d'un joueur par semaine maximum. Julien Nicaise, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, a précisé ce calendrier au micro de Fabrice Grosfilley.

"C'est priorité à la garderie et priorité aux 6e primaire et 6e secondaire. On essaie de faire rentrer les secondaires. C'est ce qui est prévu, tant en secondaire qu'en primaire. Ce sera le 25 mai. Peut-être qu'il y aura des difficultés dans certains établissements. Si c'est le cas, ceux-là ne pourront pas rentrer. C'est vraiment du cas par cas. Certains établissements estiment qu'il y aura potentiellement des difficultés. On devra prendre les décisions qui s'imposent si c'est nécessaire", indique-t-il.

90% des situations sous contrôle

Julien Nicaise a affirmé sur l'antenne de Bel RTL que les écoles du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement étaient prêtes à rouvrir leurs portes. "La plupart le sont. On a dans 90% des cas des situations qui sont sous contrôle. Il y a encore des choses à régler dans 10% des établissements, mais c'est en bonne voie." Les écoles ont reçu une checklist avec 150 points, comprenant notamment l'aération des classes, les toilettes, la circulation dans les couloirs. Si ces conditions ne sont pas remplies, les établissements peuvent "décaler leur rentrée". "Certains ont d'ailleurs décidé d'ouvrir mardi plutôt que lundi."

Certains parents ont également décidé de ne pas remettre leurs enfants à l'école. Pour l'administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignent, il faut être tolérant envers eux. "Je les comprends et je comprends aussi à l'autre extrême les parents qui ont besoin de remettre leurs enfants à l'école. Je suis tout à fait partisan de cette rentrée sur le plan social, sur le plan pédagogique, sur le plan psychologique pour les enfants. Je pense qu'il est important de rendre un lien, même si ce n'est que quelques jours avant les vacances d'été."

Le port du masque dès la 6e primaire

Concernant le port du masque obligatoire à partir de 12 ans, l'administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement a précisé: "La recommandation est de porter le masque à partir de 12 ans, mais en Communauté Française, avec le gouvernement et les partenaires de l'école, on a tranché: ce sont tous les élèves de 6e primaire, quelque soit leur âge, de manière à uniformiser la classe et à ne pas faire de différence". Lundi matin, dès l'entrée à l'école, chaque élève de 6e primaire recevra donc un masque pour la journée.