Déconfinement – LA PHASE 2: la reprise progressive dans les écoles

La deuxième phase du déconfinement est officiellement enclenchée, a dit la Première ministre Sophie Wilmès, à l’issue du Conseil nationale de sécurité. Cette deuxième phase repose principalement sur la reprise progressive des cours dans l’enseignement primaire et secondaire dès le 18 mai et ceci dans des conditions strictes d’organisation. Les maternelles resteront fermées pour le moment. L’enseignement supérieur a déjà organisé la fin de son année académique, avec les autorités communautaires.



Sophie Wilmès a indiqué : "Ce retour à l’école entraîne à la fois de l’excitation mais aussi de l’appréhension chez nos enfants concernés. Certains parents, on le co

nstate, peuvent être inquiets à l’idée de cette rentrée, même si elle est partielle. Nous voulons les rassurer, cette décision a été prise après avis et avec l’accord des professionnels du secteur de la santé et du monde de l’enseignement. Egalement dans la majorité de pays européens, les enfants retournent à l’école. Sur le terrain, c’est clair les enseignants les directions ont tout fait pour appliquer les consignes de sécurité de manière scrupuleuse. Si vous, parents, avez des questions, avez des doutes, posez-leur des questions, ils sont impliqués, ce sont des professionnels, ils méritent notre confiance. Et nous profitons de l’occasion pour explicitement remercier le personnel d’enseignement, les directeurs, tout le personnel cadre pour tout le travail déjà effectué."

