Déconfinement - La première vague de coronavirus se termine-t-elle? Est-ce un virus saisonnier? Réponse d'une experte

Le déconfinement en Belgique se poursuit. La Première ministre a présenté ce mercredi les mesures qui vont accompagner la troisième étape prévue ce lundi 8 juin. Sophie Wilmès a notamment expliqué que nous passions d'une perspective où tout était interdit avec des exceptions à une approche où tout est autorisé avec des exceptions.

La professeur Frédérique Jacobs, cheffe du service maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Erasme, était l'invitée du RTL INFO 19H. Notre journaliste lui a notamment demandé si cette nouvelle approche dans le déconfinement pouvait signifier que la première vague du coronavirus se terminait.

Caroline Fontenoy: Est-ce qu'on arrive tout doucement au terme de la première vague du coronavirus? Que sait-on sur ce virus aujourd'hui? Est-il oui ou non saisonnier.

Frédérique Jacobs: Personne ne peut le dire. On a l'impression effectivement que les chiffres sont très bas. Plus bas que ce qu'on espérait. On se dit qu'il est peut-être saisonnier. Mais en fait on n'a aucune explication valable. Je pense que c'est uniquement ce qu'il va devenir pendant l'été qui va nous informer sur ce côté saisonnier. Comme on le sait, il est très présent dans les pays où il fait assez chaud. Maintenant la plupart des virus qui se transmettent par gouttelettes se voient surtout en hiver, quand on est confiné à l'intérieur des maisons. Donc ici les beaux jours arrivent. On va avoir de plus en plus d'activités en extérieur. Donc ça permet peut-être au virus d'être moins présent. Mais jusqu'à présent on n'a pas d'argument pour dire qu'il est saisonnier, comme la grippe ou d'autres maladies.