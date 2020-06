Déconfinement - Le coup de gueule d'un célèbre coach de natation: "Tout sauf ... la natation"

Si la pratique sportive va pouvoir s'étendre progressivement en Belgique à partir du 8 juin, le Conseil National de Sécurité a écarté un sport de ces mesures d'allègement liées à la pandémie de Covid-19: la natation. Les piscines resteront fermées.

"Tout sauf ... la natation", a écrit sur Twitter l'entraîneur néerlandais de natation Ronald Gaastra, ancien coach fédéral, qui travaille avec plusieurs de meilleurs nageurs et nageuses belges. "Les clubs sont prêts, les clubs de natation ainsi que les clubs de triathlon et oui : c'est parfaitement sûr!".

L'ancien nageur Pieterjan Vangerven a lui aussi fait part de sa déception. "Quelle grande déception une fois de plus pour les plus de 50.000 membres de notre Fédération flamande de natation, les innombrables amateurs de natation et les gestionnaires de piscines. Les piscines sont extrêmement bien ventilées et constituent presque la zone de sport indoor la plus sûre possible. Partout en Europe, elles s'ouvrent à nouveau, mais ici, il y a tout simplement un manque de volonté. Je ne vois pas d'autre raison. J'en ai vraiment assez de ces mesures où il n'y a pas de ligne directrice. C'est vraiment un coup dur et incroyablement irrespectueux pour quiconque s'implique dans la natation dans notre pays".