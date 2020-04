Sophie Wilmès: "Le déconfinement est une opération jamais réalisée dans l'histoire de notre pays"

Lors de sa conférence de presse, la Première ministre Sophie Wilmès a déclaré en introduction ceci: "Il est impossible de répondre à toutes les incertitudes. Le déconfinement est une opération jamais réalisée dans l'histoire de notre pays et dépend de l'évolution de la situation sanitaire et se base sur des hypothèses et des prévisions. Le virus a encore beaucoup de secrets à nous livrer (...) Rien n'est gravé dans le marbre et certainement pas les échéances."

Déconfinement - ce qu'on sait déjà:

- Réouverture partielle des écoles le 18 mai

- Masque obligatoire dans les transports en commun