Déconfinement - Le port du MASQUE se généralise: voici certaines règles à ne pas enfreindre

"Comme il l’a été précisé, le port du masque est vivement recommandé dans l’espace publique si on ne peut pas appliquer la distanciation sociale de l’ordre d’1,5 m. Et il est obligatoire dans les transports en commun", a rappelé ce matin Yves Van Laethem lors du point presse du centre de crise sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus en Belgique. En effet, alors que le port du masque se généralise, on constate que des gens le glissent sous le menton pour manger ou que d’autres le glissent dans leur poche après l’avoir mis, sachez qu'il y a quelques règles à respecter que le centre de crise belge tient à rappeler.

Est-il obligatoire de porter un masque?

Le port du masque est fortement recommandé.

Il est obligatoire?:

dans les transports en commun pour les passagers de plus de 12 ans, dès leur arrivée dans une gare ou à un point d’arrêt?;

dans les entreprises, lorsque la distance physique ne peut pas être garantie.

Des initiatives seront mises en œuvre pour que chaque citoyen puisse disposer d’au moins une protection en tissu. Chaque citoyen devrait également recevoir deux filtres à intégrer aux masques déjà acquis ou confectionnés. Des informations supplémentaires seront communiquées prochainement.

Combien de temps doit-on porter le masque avant de le changer?

Le masque doit être changé toutes les 8h ou toutes les 4h en cas d’usage « intensif » (par exemple, dans le cas d’un(e) enseignant(e) qui donne cours devant sa classe) ou lorsqu’il devient humide ou visiblement sale. Il doit être lavé à 60°C après chaque utilisation.

Comment mettre le masque?

Avant de mettre le masque, lavez-vous les mains soigneusement.

Ne touchez que les élastiques ou rubans d’attache pour mettre votre masque.

Le masque doit couvrir votre nez, votre bouche et votre menton et être attaché étroitement sur les côtés

Commencez par attacher le masque par le haut, en l’ajustant sur le nez, puis attachez-le par le bas, en l’ajustant de manière à ce qu’il recouvre le menton.

Comment porter un masque?

Lorsque votre masque est attaché, évitez de le toucher.

Si le masque glisse ou n’est pas bien attaché, ne le touchez que par ses côtés pour le réajuster.

Evitez d’enlever et remettre le masque trop souvent.

Puis-je porter le masque autour de mon coup, par exemple le temps de boire quelque chose?

Non, à cause du risque de contamination. Si le masque doit être enlevé, par exemple pour boire quelque chose, il doit être déposé dans un endroit propre qui serait nettoyé après. Vous pouvez aussi le tenir par les lanières ou élastiques.

Puis-je utiliser un foulard ou une écharpe à la place du masque?

Un masque conçu selon les spécifications recommandées est plus adapté qu’un foulard ou une écharpe mais, s’il ne vous est pas possible de vous en procurer, un foulard ou une écharpe peuvent être utilisés, à condition que deux couches de tissus soient placées devant votre visage et que ces tissus soient lavés à 60°C après chaque utilisation.

Que faire si je dois éternuer ou tousser alors que je porte un masque?

Vous pouvez tousser dans le masque.

Si vous devez éternuer:

Enlevez de préférence le masque,

Éternuez dans un mouchoir en papier que vous jetez ensuite,

Remettez le masque après vous être lavé les mains.

Si ce n’est pas possible, le masque doit en tout cas être enlevé lorsqu’il est mouillé ou souillé.

