Déconfinement: les balades à moto seront-elles bientôt à nouveau autorisées?

Le coronavirus en Belgique a entraîné une période de confinement pour 11 millions de Belges. Comment va s'organiser le déconfinement de la population? Le Conseil national de sécurité s'est accordé sur un déconfinement progressif, qui s'étend sur trois phases distinctes.

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a jeté les bases, vendredi, de la stratégie de déconfinement que suivra la Belgique. Fidèles à la tradition nationale des réunions interminables, les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont réunis durant presque huit heures pour s'accorder sur un schéma en plusieurs phases.

Quelques heures après la présentation de cette stratégie de déconfinement, les questions affluent via le bouton orange Alertez-nous. Ce vendredi, Sophie Wilmès a indiqué que la pratique sportive allait progressivement pouvoir reprendre à certaines conditions. Des motards s'interrogent donc sur la possibilité de recommencer les promenades à moto. "Nous ne parlons pas des motos. Est-il possible de rouler à moto à but récréatif?", se demande Anthony.

Aujourd'hui, les déplacements à moto dans un unique but récréatif sont interdits. Les activités physiques et les promenades sont encouragées et ce, dans le respect des mesures de distanciation sociale. Seuls les vélos (y compris les vélos électriques) et les engins non motorisés peuvent être utilisés pour les activités.

La moto peut donc être utilisée dans le cadre d'un déplacement essentiel mais les simples balades à moto ne peuvent être effectuées.

Que prévoient les phases suivantes prévues par les autorités?

Les contours des différentes phases ont été présentés mais il existe encore de grandes incertitudes. Le scénario suivi sera largement tributaire de l'évolution de la situation sanitaire. Il n'est pas définitif, un retour en arrière n'est pas exclu si le virus devait connaître un regain et mettait à nouveau sous pression le système hospitalier.

Aucune indication n'a été apportée à l'usage de la moto à but récréatif. Cela sous entend qu'à l'heure actuelle, son autorisation n'est pas encore envisagée. "Tout ce qui n'est pas encore autorisé n'est pas permis", a martelé la Première ministre. Mais des précisions pourraient faites dans les semaines qui viennent.

Soyez patients

De son côté, le porte-parole du Centre de crise Benoît Ramacker, demande à la population de s'armer de patience. "Tout le monde aimerait revivre comme avant. Malheureusement, la situation est ce qu'elle est. Le virus est toujours là. On va devoir évoluer progressivement, étape par étape. Pour toutes les questions individuelles, soyez patients. Dans les jours et semaines qui viennent, on pourra vous guider au mieux pour revivre au mieux avec ce virus", nous a-t-il précisé.

