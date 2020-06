Déconfinement: combien de personnes peuvent assister à une fête de mariage?

La Première ministre Sophie Wilmès a annoncé les différentes décisions prises par le Conseil national de Sécurité. De nouvelles mesures de déconfinement seront applicables à partir du 1er juillet et notamment la tenue d'événements culturels pouvant réunir 200 personnes à l'intérieur et 400 personnes à l'extérieur. Cela ne concerne pas les fêtes de mariage, qui pourront réunir 50 personnes au maximum, dès le 1er juillet.

Le Conseil national de Sécurité a décidé de faire la distinction entre les événements organisés à l’attention du public et les réceptions privées.

"La location de salles pour des événements, mariage ou anniversaire, etc., on passe à 50 personnes maximum dans des règles qui correspondent aux règles imposées à l’horeca, avec de la distanciation sociale, avec un maximum de personnes par table… Nous sommes conscients que cela a un goût différent de faire une réception dans ces conditions-là. Cela veut dire que vous ne pouvez pas vous mélanger avec tout le monde. Si vous le faites, votre bulle n’est plus de 15, elle est de 50… On a conscience de tout ça, mais cela permet de marier les demandes d’un côté et la situation sanitaire", a indiqué Sophie Wilmès.