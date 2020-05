Déconfinement: les stages d'été sont autorisés... mais toutes les activités ne devraient pas être organisées

Les stages de vacances seront autorisés dès le mois de juillet en Belgique. Depuis l'annonce de l'autorisation ce vendredi soir, les réunions se multiplient pour définir comment les stages seront organisés.

Le responsable de l'ASBL Promosport était invité par vidéoconférence du RTL INFO 19H ce samedi.

Simon François: Sait-on si toutes les activités prévues pourront être organisées?

Denis Detinne: Toutes les activités, ça c'est sûr que non. On est tout à fait conscient qu'on va devoir s'adapter par rapport à l'offre qu'on a pour l'instant. Moi je représente le mouvement des organisateurs de l'extra-scolaire et des stages. La plupart d'entre nous ont plus de 50 stages différents. On est tout à fait conscient qu'on va devoir réduire l'offre. On sera plutôt entre 15 et 20 stages. Un exemple: un stage de judo, on le sait déjà qu'on ne va pas pouvoir l'organiser. Tout ce qui est lié à la natation et la piscine, ça va être très compliqué aussi. Par contre, on va aussi être créatif et inventer des nouveaux stages liés au covid.