Dany aux anges après la réouverture des salons de coiffure: "On aime être coquette" (vidéo)

Les métiers dit "de contact" ont également pu reprendre ce lundi matin. Esthéticienne, coiffeurs ont rouvert leur salon. Une réouverture particulièrement attendue par les clients.

Bien cachée derrière son indispensable masque, et sous des dizaines de papiers d’aluminium, Dany, la première cliente du jour est aux anges. Sa visite chez le coiffeur est un soulagement.

"Ah oui, oui. Comme toutes les femmes, on aime être coquette. C'était surtout refaire les mèches", confie-t-elle.

Plaisir de se faire chouchouter, de retrouver son coiffeur… et son apparence habituelle. "Je porte toujours les cheveux très courts. Cette fois-ci un peu hors norme", a indiqué un autre client.

Gels désinfectants, masques, et gestes barrière… pas toujours simple à respecter. "C’est le tour d’oreille qui est compliqué. On essaye de faire bien sinon on coupe l’élastique", ajoute une coiffeuse.

Les clients veillent aussi à leur sécurité. Coloration sur la tête, Iris patiente dehors, et télé-travaille en même temps.

"Je laisse la place, il fait beau. Autant rester dehors où il y a un peu moins de risques qu’à l’intérieur", explique-t-elle.

Des images insolites, et le bonheur de voir revenir les clients. "On a l’impression d’un certain retour à la normalité, ça c’est très chouette. Malgré le masque", se réjouit Brigitte, responsable d'un salon de coiffure.

L’agenda est complet jusque fin mai. Le confinement n’a certainement pas fait passer l’envie de se faire une beauté.

