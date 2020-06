Déconfinement - PHASE 3: ce qui est autorisé, ce qui reste interdit

(c) Belga

La Première ministre Sophie Wilmès a dévoilé tout ce qui changerait à partir du 8 juin puis du 1er juillet dans la phase 3 du déconfinement alors l'épidémie de coronavirus en Belgique recule. Les annonces ont concerné deux grands thèmes: le comportement individuel d'une part et les activités d'autre part.

Un nouveau Conseil National de Sécurité (CNS) a lieu ce mercredi entre 9H et 16H au Palais d’Egmont à Bruxelles. Parmi les enjeux de cette réunion sur la poursuite de la stratégie de déconfinement dans notre pays : contacts avec les proches, activités horeca (bars, restaurants...), tourisme, culture, frontières…

La Première ministre Sophie Wilmès a d'abord expliqué que, pour la phase 3 du déconfinement, les autorités changeaient de perspectives. Plutôt que de tout interdire avec des exceptions, nous passerons à une approche où tout sera autorisé mais avec des exceptions. "Tout sera permis, sauf… et nous allons voir ensemble les interdictions qui seront levées petit à petit", a déclaré Sophie Wilmès en introduction.

DECONFINEMENT - PHASE 3 : LES MESURES PAR THÈME

"Six règles d'or": vous pourrez voir 10 personnes différentes par semaine

La Première ministre a débuté sa présentation en annonçant les "six règles d'or" pour la phase 3 du déconfinement. Les deux derniers points sont les principaux changements pour cette nouvelle étape:

Les règles d'hygiène : se laver les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer les mains, etc.

: se laver les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer les mains, etc. Exercer son activité à l'air libre de préférence. Si ce n'est pas possible, il faut ventiler l'espace intérieur.

de préférence. Si ce n'est pas possible, il faut ventiler l'espace intérieur. Prendre des précautions complémentaires pour les personnes membres de groupes à risque.

complémentaires pour les personnes membres de groupes à risque. La distance de sécurité reste d'application sauf pour les personnes de votre propre ménage et les personnes de votre entourage élargi. Si on ne peut respecter la distanciation, il faut porter un masque buccal.

reste d'application sauf pour les personnes de votre propre ménage et les personnes de votre entourage élargi. Si on ne peut respecter la distanciation, il faut porter un masque buccal. Vous pourrez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine en dehors des membres de votre ménage. C'est votre bulle étendue et personnelle. C'est un droit individuel. Donc chaque semaine ce groupe peut changer. Le maximum de 10 fait en sorte que les contacts sociaux sont limités et vérifiables si jamais vous êtes contaminé.

différentes par semaine en dehors des membres de votre ménage. C'est votre bulle étendue et personnelle. C'est un droit individuel. Donc chaque semaine ce groupe peut changer. Le maximum de 10 fait en sorte que les contacts sociaux sont limités et vérifiables si jamais vous êtes contaminé. En cas d'activité ou de réunion en groupe, ce groupe ne peut pas être plus nombreux que 10 personnes, enfants compris. Cela vaut pour une rencontre à domicile ou à l'extérieur.

Vous l'avez lu, les deux derniers points sont les principaux changements pour la phase 3 du déconfinement ce lundi 8 juin. Chaque citoyen devra définir une bulle de 10 proches par semaine pour les recevoir chez lui, leur rendre visite ou encore aller au restaurant. Les rencontres ne devront cependant pas dépasser un nombre total de 10 personnes. Exemple : un foyer se compose de deux adultes et un enfant. Le père pourra voir 10 personnes, la mère 10 personnes et l’enfant, 10 personnes aussi. Vous pourrez les recevoir, aller les voir mais également aller au restaurant ensemble. Précision importante : il ne sera cependant pas possible de réunir l’ensemble de ces 30 personnes ensemble.

Bars et restaurants



L'horeca pourra rouvrir partiellement le 8 juin. Partiellement car tous les établissements ne pourront pas rouvrir, comme par exemple les salles de jeux. Les dancing et discothèques où la distanciation n'est pas possible ne pourront pas rouvrir avant le mois d'août.

Conditions à respecter par les restaurants et bars:

Une distance de 1,5M entre les tables.

Maximum de 10 personnes par table.

Chaque client doit être servi à sa propre table.

Les serveurs doivent porter un masque.

Les établissements peuvent rester ouverts jusqu'à 1h du matin.

Culture

Dès le 8 juin, toutes les activités culturelles sans public pourront reprendre. Les activités avec public pourront reprendre à partir du 1er juillet. Là encore, des règles précises devront être respectées, avec un maximum de 200 participants.

Les cinémas pourront rouvrir dans les mêmes conditions.

Les activités devront être organiser en ayant une attention particulière pour éviter des rassemblements trop importants dans les locaux.

Sport

Les activités sportives pourront reprendre dès le 8 juin sans distinction: que ce soit des sports individuels ou en groupe, en intérieur ou en extérieur. A condition de respecter les mesures de sécurité. Les sports de contact resteront limités à des entraînements sans contacts (football, basket, judo, etc.).

Piscines et centres wellness

Ces établissements restent fermés.

Activités religieuses et de culte

Elles pourront reprendre dès le 8 juin avec un maximum de 100 personnes présentes, peu importe la superficie. Dès le 1er juillet, ce sera maximum 200 personnes. L'interdiction de contacts physiques est toujours d'application.

Voyages, tourisme et parcs d'attraction

Il sera possible dès le 8 juin de partir pour un ou plusieurs jours en Belgique. Dès le 15 juin, la Belgique rouvrira ses frontières vers et au départ des pays faisant partie de l'Union européenne et aux pays membres de la zone Schengen. La Première ministre rappelle que les pays étrangers restent souverains en matière d'accueil des étrangers.

Les voyages hors-Europe feront l'objet d'une analyse par la suite.

Les activités de loisir et détente seront autorisées dès le 8 juin à l'exception des conférences, parcs d'attractions et plaines de jeux en intérieur, qui ne pourront reprendre qu'à partir du 1er juillet.

Les kermesses ou fêtes de village sont interdites jusqu'au 1er août.

Evénements de masse



Ils sont interdits jusqu'au 31 août.

Activités organisées

Les activités organisées seront reprises avec des protocoles pour protéger les participants et les organisateurs. Le télétravail est recommandé si possible.