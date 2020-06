Déconfinement - PHASE 3: la métaphore d'Yves Van Laethem pour décrire nos libertés retrouvées

La phase 3 du déconfinement débutera bien lundi prochain, le 8 juin, a confirmé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue d'un nouveau Conseil national de Sécurité. Celle-ci implique notamment la réouverture des établissements Horeca ou encore la possibilité de voir jusqu'à 10 personnes dans un cadre privé. La réouverture des frontières est, elle, prévue pour le 15 juin.

Au micro de Bel RTL, l'infectiologue et porte-parole interfédéral Yves Van Laethem, compare ces nouvelles libertés à l'obtention d'un permis de conduire.

"La Première ministre nous a donné à la veille de l'été un permis de conduire seul. On n'a plus de moniteur à côté de nous qui nous surveille. On a intégré les règles. Mais il y a toujours le Code de la route. Si on fait une infraction, si on sort de la route, il y a des amendes qui vont jusqu'au retrait du permis. Et donc on pourrait avoir si nécessaire un reconfinement très partiel éventuellement. Ça reste quelque chose de possible qui nous pend au nez si la situation, due à notre comportement ou autre chose, venait se détériorer à nouveau", nous indique le porte-parole.

Sophie Wilmès a indiqué que des phases 4 et 5 de déconfinement interviendront dans le courant de l'été. "Le 8 juin n'est pas la ligne d'arrivée", a-t-elle précisé. "Cette phase-ci est un pas en avant. Le changement d'approche est important et simplifie les règles à suivre. Mais il ne faut pas faire l'erreur que la page de la crise sanitaire est tournée. Le coronavirus n'a pas disparu, et les risques non plus. Néanmoins, nous touchons du bout des doigts le retour à une forme de normalité. C'est pourquoi nous continuons à faire appel à votre bon sens", a-t-elle déclaré à l'adresse des citoyens.