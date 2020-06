Déconfinement - PHASE 3: le message de Sophie Wilmès aux citoyens

La Première ministre a annoncé ce mercredi à 16H les mesures décidées pour l'étape 3 du déconfinement pour le lundi 8 juin prochain. Vous retrouvez dans cet autre article toutes les précisions à ce sujet. Sophie Wilmès a terminé sa présentation par une message à la population.

"Il ne faut pas faire l'erreur de croire que la page de la crise sanitaire est définitivement tournée. Le coronavirus n'a pas disparu et les risques non plus. Néanmoins, nous touchons du bout des doigts le retour à une forme de normalité. Ceci, je le dis parce que la grande majorité des citoyens a fait en sorte de respecter les règles. C'est bien grâce à cela que l'épidémie recule. Nous ne devons donc pas relâcher notre vigilance. Nous ne pouvons pas. Même si la lassitude peut s'installer chez certains d'entre nous. C'est pour cela que nous continuons à faire appel à votre bon sens, votre sens des responsabilités qui vous guide depuis la mi-mars, et bien sûr votre esprit de solidarité", a conclu Sophie Wilmès.