Déconfinement – PHASE 3: le secteur des agences de voyage reste sur sa faim

A l’issue du Conseil national de sécurité dédié à la phase 3 du déconfinement, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé l’ouverture des frontières de la Belgique vers et au départ de l’Union européenne et de la zone Schengen.



Cela veut donc dire que les vacances seront possibles à partir de cette date… Possibles parce que chaque pays est souverain et peut toujours décider d’imposer des restrictions. L’annonce du gouvernement ne rassure donc qu’à moitié le secteur des agences de voyage.



Sébastien, gérant d’une agence de voyages à Andenne, est resté sur sa faim à l’issue de la conférence de presse de Sophie Wilmès: "Il y a presque autant d’interrogations qu’hier. Nous avons appris que nous avons la possibilité théorique de partir mais nous ne savons pas si nous allons être acceptés dans les autres pays, même dans la zone Schengen. Finalement, nous n’avons pas beaucoup plus d’informations aujourd’hui qu’hier. Nous restons sur notre faim parce que nous devons apporter des réponses concrètes à nos clients et aujourd’hui nous sommes incapables de leur dire où ils pourront partir en vacances demain", a-t-il indiqué lors de l’édition spéciale de RTL INFO.