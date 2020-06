Déconfinement - PHASE 3: voici les 6 règles d'or du comportement individuel

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce mercredi. Objectif: déterminer les modalités de la mise en œuvre de la phase 3 du déconfinement, prévue à partir de lundi prochain, le 8 juin. Parmi les principaux enjeux, la réouverture des établissements horeca ainsi que le tourisme ou encore l'élargissement des contacts privés.

Le 8 juin est moment-clef du déconfinement. Un moment de basculement. "Nous changeons notre approche par rapport aux règles en vigueur aujourd'hui. Le point de départ est nos libertés. Ce sera "Tout sera permis sauf...", a dit la Première ministre.

La Première ministre a commencé par le comportement individuel en énonçant les 6 règles d'or.

COMPORTEMENT INDIVIDUEL: 6 règles d'or

- Règles d'hygiène restent essentielles (se laver les mains, ne pas s'embrasser, etc.)

- Faire son activité à l'extérieur car le risque de contamination plus bas

- Prenez des précautions supplémentaires pour les personnes à risque

- Distance de sécurité d'application pour les personnes de votre entourage, les enfants entre eux et aussi les personnes de votre bulle élargie. Si on ne peut pas respecter la distance, on doit porter le masque

Vous pourrez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes en plus des personnes vivant sous votre toit. ce sera votre bulle personnelle élargie. Chaque semaine, vous pouvez changer si vous le souhaitez. Le but est de continuer à limiter les contacts malgré tout et de savoir avec qui vous avez eu des contacts.

- Les réunions de groupe sont maintenues à dix personnes maximum