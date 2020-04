Déconfinement: "Quand pourra-t-on rendre visite à notre famille?"

Le Conseil national de sécurité s'est réuni durant sept longues heures ce vendredi afin de décider quelles seraient les étapes d'un déconfinement progressif. Vous retrouverez toutes les mesures qui ont été décidées, ainsi que le planning - temporaire, celui-ci dépendant de l'évolution de l'épidémie dans les semaines à venir - prévu pour leur mise en place dans cet article.

Quand et comment pourra-t-on revoir ses proches ?

Beaucoup de Belges attendaient d'être fixés quant à la possibilité d'élargir le nombre de personnes qu'il est autorisé de voir, en dehors de celles qui vivent sous le même toit que soi, s'il y en a. "Quand pourra t on rendre visite à notre famille proche?", demande Fliippo. "Pouvons nous revoir nos familles après le 4 mai, nous n avons pas de réponse ?", se demande Angélique. "Et les contacts en famille, on n'en parle plus", se demande Sylvianne. "Pourrai-je inviter une amie chez moi ou pas?", demande Nora.

Selon les mesures qui ont été détaillées ce soir, voici à quel moment et dans quelles conditions vous avez l'autorisation de voir des personnes qui ne vivent pas sous votre toit... ou tout simplement voir des proches, dans le cas où vous vivez seul.

> DÉCONFINEMENT en 4 DATES: voici les détails pratiques

4 mai: on élargit d'une personne le cercle pour l'activité à l'extérieur

A partir du 4 mai, la phase 1 devrait être mise en place. Celle-ci prévoit la possibilité de pratiquer une activité physique en extérieur avec 2 personnes maximum (en plus de celles qui vivraient sous votre toit). Ceci en respectant, toujours, les distances de sécurité. D'autres activités sportives, telles que le tennis, le kayak, la pêche et l'athlétisme seront également envisagées, à condition qu'elles se pratiquent à l'air libre, sans contact et en respectant les distances de sécurité.

18 mai: les réunions privées à domiciles à nouveau envisagées

Ce n'est qu'à partir du 18 mai (la phase 2) que l'on envisage la possibilité d'autoriser les réunions privées à domicile, ce qui sous-entend qu'il sera possible de convier des personnes extérieures à celles vivant sous son toit. Mais combien ? On ne connaît pas encore les modalités.

A partir du 18 mai également, il sera également envisagé d'autoriser la présence d'un plus grand nombre de personnes aux mariages et enterrements.