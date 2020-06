Déconfinement - Restauratrice, Marie pose une question franche en direct à la Première ministre: voici sa réponse

La Première ministre était l'invitée du RTL INFO 19H ce mercredi. Après avoir annoncé les décisions du Conseil National de Sécurité, elle s'est exprimée en direct pour préciser les mesures. Parmi celles-ci, il y a la réouverture des bars et restaurants. Ces commerces devront respecter plusieurs conditions.

Une restauratrice de la région liégeoise a pu poser une question en direct à Sophie Wilmès. "Ce que je voudrais savoir, Madame Wilmès, c'est qu'ici en Belgique nous sommes le dernier pays à rouvrir l'horeca, je pense en Europe ou en tout cas dans les pays limitrophes. Est-ce que vous pensez que le virus est plus dangereux en Belgique qu'ailleurs pour nous avoir laissé en souffrance si longtemps?", a questionné Marie Halekin.

La Première ministre a ensuite répondu. "Il faut déjà savoir que comparaison n'est pas toujours raison. On voit par exemple à Paris il n'y a que les terrasses qui sont rouvertes. Aux Pays-Bas c'est vrai qu'ils ont rouvert avant nous, mais avec des restrictions importantes: pas plus de 30 personnes et une fermeture plus tôt que chez nous. Nous on reste ouvert jusqu'à 1h du matin", a débord réagi Sophie Wilmès.

La Première ministre a poursuivi son explication. "Ce n'est pas parce que ce sont les derniers secteurs qui ont été rouverts qu'ils ont été délaissés ou qu'ils étaient moins importants. Mais on reconnaîtra quand même que toutes les règles de distanciation sociale, de port du masque, de tentatives de limiter la distribution du virus… C'est quand même beaucoup plus difficile dans des activités de type horeca et café. C'est pour ça que nous prenons des mesures de protection, qui protègent à la fois l'exploitant et les clients. Mais nous sommes rentrés dans une démarche suffisamment pragmatique pour que tout ça soit viable et convivial", a ajouté Sophie Wilmès.